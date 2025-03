BEC anunță decizia cu privire la candidatura lui Victor Ponta. Cine s-a opus

16:10

Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, afirmă, vineri, că România nu are nevoie de nicio taxă nouă sau impozit nou în acest an, iar dialogul cu Comisia Europeană este unul continuu şi nu vizează o eventuală creştere a acestora. ”România nu are nevoie de nicio taxă nouă sau impozit nou în acest an. Dialogul cu Comisia Europeană […] Articolul Ministrul Finanţelor: România nu are nevoie de nicio taxă nouă sau impozit nou în acest an apare prima dată în PS News.