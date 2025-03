Prognoza meteo (15-16 martie 2025)

15:30

Lavinia Şandru şi-a depus, la Biroul Electoral Central, candidatura la alegerile prezidenţiale din partea Partidului Umanist Social Liberal, afirmând că vrea să intre în cursa electorală pentru and #39;România reală and #39;, care and #39;merită să fie auzită şi să fie respectată and #39;, informează Agerpres.