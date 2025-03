Porțile Palatului Cotroceni se deschid publicului, începând cu weekendul 20-22 martie

19:00

Contestaţia faţă de candidatura lui Nicuşor Dan a fost respinsă de Curtea Constituţională a României (CCR), transmit surse apropiate instituţiei. Drept urmare, acesta va fi pe buletin de vot la alegerile prezidenţiale din mai. Totodată, au fost respinse contestaţiile lui Călin Georgescu, deci acesta nu poate candida. ŞTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE The post Contestaţia candidaturii lui Nicuşor Dan, respinsă de CCR. Primarul general are drum liber să candideze la prezidenţiale appeared first on Buletin de București.