Mihai Stoica a numit cel mai bun fotbalist cu care a lucrat de când a intrat în fotbal: „Le face pe toate”

23:00

Alexandru Chipciu (35 de ani), căpitanul lui U Cluj, a comentat înfrângerea cu Universitatea Craiova, 0-3 în prima etapă din play-off.„Am sentimente amestecate. Părți diferite, în prima am avut ocazii, și în a doua, dar am făcut și greșeli. Per total, și fără greșeli au fost mai buni. Bravo lor, felicitări lor.Am avut și noi multe ocazii, au avut și ei. Mă rezum la ce am spus mai devreme. ...