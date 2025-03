Politica pumnului: bătaie şi acuzaţii de furt între voluntari POT şi AUR, în Sectorul 1

08:50

Bucureștiul are șansa de a deveni un centru important de excelență pentru mentenanța avioanelor comerciale și militare, prin dezvoltarea celui mai mare hub regional de reparații aeronave din sud-estul Europei, la Aeroportul Otopeni. Proiectul, care are la bază actuala Direcție Tehnică a TAROM cu angajații și echipamentele aferente, ar urma să fie implementat sub o […] The post Principalul hub regional de reparații aeronave din sud-estul Europei, pe Otopeni. TAROM Tehnic ar putea atrage operatori din Sofia și Budapesta, plus avioane militare appeared first on Buletin de București.