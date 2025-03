Cine îl va înlocui pe Daniel Pancu pe banca naționalei U21, la EURO 2025: „Și-a dat acordul!”

14:40

Max Verstappen va încerca în 2025 să cucerească al cincilea titlu mondial consecutiv al carierei. Noul sezon debutează la Melbourne, acolo unde are loc Marele Premiu al Australiei. Cursa este duminică, de la ora 06:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Pilotul olandez a dezvăluit la Melbourne că Red Bull are câteva probleme […] The post Max Verstappen, resemnat înaintea Marelui Premiu al Australiei: „Va fi dificil să rezolvăm problemele” appeared first on Antena Sport.