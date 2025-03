„Are şanse România să meargă din nou la Campionatul Mondial?” Răspunsul categoric al lui Rică Răducanu!

16:50

Rafael Nadal, unul dintre cei mai importanţi jucători din istoria tenisului, s-a retras la finalul anului trecut. De 22 de ori campion de Grand Slam, Nadal a fost în centrul unor dueluri fabuloase cu marii săi rivali, Novak Djokovic şi Roger Federer. Elveţianul s-a retras din activitate în 2022, în timp ce Novak Djokovic se […] The post Secretul din spatele unor mari campioni! Rafael Nadal a spus totul despre rivalitatea cu Novak Djokovic şi Roger Federer: „Asta am arătat întregii lumi” appeared first on Antena Sport.