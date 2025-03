Ambasadorul Africii de Sud l-a acuzat de rasism pe preşedintele SUA

12:30

Agenţia de rating Moody and #39;s a revizuit perspectiva ratingului României de la stabilă la negativă, aducând-o pe ultima treaptă recomandată investiţiilor, iar alături de Fitch şi Standard and Poor and #39;s, care au luat decizii similare, ţara se află acum la un pas de a fi considerată 'junk', ceea ce ar putea duce la retragerea investitorilor şi la pierderea capitalului din ţară, informează Economedia, relatând cele ce urmează.