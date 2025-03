Daniel Pancu a anunțat lotul României U21 pentru amicalele cu Portugalia și Olanda. Ce se întâmplă cu Louis Munteanu

18:00

Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid, a trecut peste dubla cu Atletico Madrid şi este concentrat 100% la meciul pe care echipa sa îl va disputa sâmbătă, pe terenul lui Villarreal. La conferinţa de presă de vineri, antrenorul italian şi-a exprimat din nou nemulţumirile legate de programările făcute de La Liga. Echipa sa a jucat […] The post Carlo Ancelotti a răbufnit la conferinţa de presă: „E ultimul lucru la care se gândeşte lumea! Sper să schimbăm asta” appeared first on Antena Sport.