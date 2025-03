Reacţia lui Dinamo după ce Dennis Politic a fost convocat în premieră la echipa naţională de către Mircea Lucescu!

19:00

Thibaut Courtois, portarul lui Real Madrid, va reveni la naţionala Belgiei pentru prima oară după mai bine de un an şi jumătate. Portarul de 32 de ani nu mai fusese convocat din vara anului 2023, după un conflict cu fostul selecţioner, Domenico Tedesco. Revenirea lui Courtois în lotul naţionalei nu a fost privită cu ochi […]