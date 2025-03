Stellantis Pro One și IVECO, acord pentru două camionete electrice

11:40

Proaspăt câștigătoare a distincției International Van of the Year 2025, utilitara Master de la Renault, ajunsă la cea de a 4-a generație, face un pas înainte. Master H2-Tech, o utilitară pe hidrogen, cu zero emisii și cu o autonomie de până la 700 km. Din parteneriatul Grupului Renault cu Plug, a rezultat HYVIA, companie care […]