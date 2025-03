„Ați văzut că mă pricep?” Gigi Becali a reacționat după ce 11 jucători de la FCSB au fost convocați la naționale!

22:30

Neluţu Sabău a spus, după Universitatea Craiova – U Cluj 3-0, că „şepcile roşii” încearcă să joace la orice meci. Sabău a punctat că identitatea echipei sale este atacul, chiar dacă e criticată uneori pentru acest lucru. Sabău a susţinut că U Cluj putea reveni în joc la 1-0 şi 2-0, dar echipa lui a […] The post Neluţu Sabău, prima reacţie după ce U Cluj a fost umilită de Universitatea Craiova: „Mulţi critică, asta e identitatea noastră” appeared first on Antena Sport.