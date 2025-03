Susţinători ai lui Călin Georgescu, infilitraţi la mitingul proeuropean din Piaţa Victoriei

13:00

Capitala se va afla sub un nou cod galben de vânt, pe 13 martie, între orele 06:00‑22:00. Administrația Națională de Meteorologie anunță intensificări ale vântului cu viteze de 50…60 km/h. Pe parcursul zilei de joi, 13 martie, este cod galben de vânt, care va avea intensificări în toată ţara, cu viteze de 50…60 km/h, iar […]