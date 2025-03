Lando Norris, prima reacție după ce a triumfat în Marele Premiu al Australiei. Mesaj despre Max Verstappen

11:50

Mircea Lucescu, selecţionerul României, a anunţat lotul „tricolorilor” pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino, primele două dueluri din preliminariile World Cup 2026. Primul meci al României are loc vineri, 21 martie, cu Bosnia. Partida va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi LIVE în AntenaPLAY. Tricolorii au şansa de a continua forma bună […] The post Mircea Lucescu a anunţat lotul României pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino! Meciul cu Bosnia e vineri (21 martie, Antena 1 şi AntenaPLAY) appeared first on Antena Sport.