Macron preconizează o forţă de menţinere a păcii de and #39;câteva mii and #39; de soldaţi per ţară

09:30

Secretarul de stat american Marco Rubio şi omologul său rus Serghei Lavrov au discutat sâmbătă la telefon în legătură cu and #39; and #39;următoarele etape and #39; and #39; în negocierile lor care vizează încheierea războiului din Ucraina, a anunţat Departamentul de Stat al SUA, relatează AFP, de la care relatăm cele ce urmează.