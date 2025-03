Marco Rubio și Serghei Lavrov au discutat următoarele etape pentru restabilirea comunicării dintre SUA și Rusia

08:40

Meryl Streep (75) și Martin Short (74) ar fi mai mult decât colegi de platou, potrivit speculațiilor din presa internațională. Cei doi actori, care au jucat împreună în serialul "Only Murders in the Building", unde Streep o interpretează pe Loretta Durkin (din sezonul trei), iar Short, pe Oliver Putnam, par să fi transformat chimia de pe ecran într-o relație reală.