Borna stabilită de McLaren, după ce Lando Norris a câștigat prima cursă a sezonului de Formula 1. Ce nu s-a mai întâmplat de 13 ani

13:10

Cristi Balaj a dezvăluit cum a aflat Dan Petrescu că mama sa a murit. Președintele clujenilor a dezvăluit că tehnicianul celor de la CFR Cluj îi pregătea pe jucători pentru meciul cu Dinamo, în momentul în care a aflat vestea tristă. Dan Petrescu nu va sta astfel pe bancă la meciul din prima rundă a […] The post Momentul în care Dan Petrescu a aflat că mama sa a murit. Cine i-a spus: „Nu era pregătit pentru asta” appeared first on Antena Sport.