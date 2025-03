Reuters: Rusia şi Ucraina continuă atacurile aeriene, iar încetarea focului rămâne incertă

11:10

Statele Unite ale Americii and #39; and #39;nu au dreptul să dicteze and #39; and #39; politica externă a Iranului, a declarat şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, în urma unui mesaj al preşedintelui american Donald Trump prin care a cerut Iranului să înceteze and #39; and #39;imediat and #39; and #39; sprijinul pentru rebelii houthi din Yemen, relatează AFP, de la care transmitem următoarele.