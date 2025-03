Formula 1: Lando Norris, victorie în Australia după o cursă afectată de ploaie

12:40

După o campanie de promovare relativ lungă, Morgan a prezentat oficial noul său etalon. Botezat Supersport, acesta este înlocuitorul vechiului Plus Six și se alătură actualei game a mărcii britanice, care include modelele Plus 4 și Super 3.Design-ul noului Morgan Supersport pune mai mult accent pe aerodinamică, dar fără să trădeze limbajul de design tipic al mărcii. Partea frontală integrează o bară de protecție pronunțată, precum și faruri LED cu semnalizatoare...