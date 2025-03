Trump a dispus restrângerea finanțării și a activității agenției care supervizează “Vocea Americii” și “Radio Europa Liberă”, fondate pentru informarea liberă în regimurile autoritare și contracararea ofensivei informaționale rusești și chineze.

08:40

Dicomano, Florence, Italy hit by HEAVY FLOODS! Torrential rains cause widespread damage & disruption. Emergency services on the scene, evacuating residents & clearing debris.#Florence #Italy #Floods #Dicomano pic.twitter.com/V0ydUFr3Cv — Facts Prime (@factsprime35) March 15, 2025 Încă de joi, școlile, parcurile și muzeele din Florența și din apropiere de Prato au fost închise, din cauza precipitațiilor […]