40 de suporteri ai echipei Steaua București, prinși cu obiecte și substanțe interzise. Aceștia se întorceau de la Câmpulung

13:20

Primele zile din weekend aduc maxime termice ridicate, la București. Sâmbătă se va înregistra o maximă de 27 de grade Celsius. De duminică, însă, temperaturile scad, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Vineri, 14 martie, vremea va fi predominant frumoasă și deosebit de caldă pentru această dată. Cerul va fivariabil, iar vântul va sufla slab și […] The post METEO | 27 de grade Celsius, sâmbătă, la București. Săptămâna viitoare, temperaturile scad appeared first on Buletin de București.