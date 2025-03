Al treisprezecelea maxim istoric în 2025. De ce prețul aurului explodează

11:20

Liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat miercuri seară, 12 martie, că preconizează că își va depune vineri, 14 martie, dosarul de candidatură la prezidențialele din acest an, la Biroul Electoral Central (BEC), în timp ce lidera POT, Anamaria Gavrilă, ar urma să facă acest lucru sâmbătă. „Dacă ne mișcăm și lumea se mișcă […]