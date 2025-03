Drumul prin pădurea Băneasa pentru Greenfield a costat 60.000 de euro. Ministrul Mediului se opune

19:50

Consiliul Local al Sectorului 6 au votat în unanimitate bugetul propus pentru anul 2025, de 3,4 miliarde de lei. Peste 50% din bani ar urma să fie folosit pentru investiții, iar cea mai mare sumă din acestea este alocată reabilitării de blocuri, potrivit hotărârii adoptate în ședința de joi. Bugetul este axat pe investiții, pe […]