Administraţia Trump a expulzat venezueleni în pofida ordinului judecătoresc

Adobe Inc. a raportat din nou peste aşteptările Wall Street, chiar dacă nu a reuşit nici de această dată să mulţumească pe deplin investitorii. Compania pune un accent semnificativ pe dezvoltările AI, pe care le consideră un segment de viitor, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille (https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviq).