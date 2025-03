Crin Antonescu: „Nu intenționez să revin în viața politică activă decât ca președinte, dacă vor considera…”

17:40

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, cererea globală de petrol se află sub presiunea escaladării războiului comercial, în timp ce OPEC+ relansează producția, amenințând să adâncească surplusul de ofertă. Un ritm mai lent al livrărilor de petrol în ultimele luni a determinat AIE să reducă previziunile privind creșterea consumului în acest an, conform ultimului său raport […]