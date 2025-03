OMS avertizează: Milioane de vieţi în pericol din cauza reducerii ajutorului american

17:10

Noul premier canadian Mark Carney a declarat, la Paris, că doreşte să consolideze relaţiile ţării sale cu and #39; and #39;aliaţi de încredere and #39; and #39; din Europa, într-o perioadă când Canada se află sub presiunea comercială a Statelor Unite şi este ţinta ameninţărilor repetate cu anexarea formulate de preşedintele american Donald Trump, informează mass-media internaţională de la care transmitem cele ce urmează.