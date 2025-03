Bogdan Stoica: Mai aproape ca niciodată de Planul Kalergi

17:00

Mircea Badea a făcut o predicție surprinzătoare. Din perspectiva sa, Nicușor Dan are șanse considerabile să devină președintele României. „În opinia mea, Nicușor Dan are, în acest moment, șanse considerabile de a deveni președinte al României. Nu știu dacă are cele mai mari șanse, dar are șanse considerabile”, a declarat Mircea Badea la Antena 3 CNN. Apoi, […] Articolul Mircea Badea profețește viitorul președinte al României: ‘E Dumnezeu pe pământ!’ apare prima dată în PS News.