Pe Profit Insider: Datorii achitate ″progresiv″

În cadrul ediției de primăvară a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week (27-30 martie 2025) va fi lansat oficial NEXT GENERATION, un program dedicat noii generații de creatori și antreprenori din industria modei românești. Gândit ca un ecosistem creativ, educațional și sustenabil, proiectul își propune să ofere resurse esențiale, mentorat și vizibilitate pentru tineri designeri, studenți, antreprenori aflați la început de drum și pasionați de modă care își doresc o carieră în industrie. NEXT GENERATION este structurat în jurul a trei direcții strategice: Fashion Talent Awards, Business Accelerator & Management in Fashion și Sustainable Design Lab.