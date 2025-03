Imagini de senzaţie cu Conor McGregor, alături de soţie şi de cei 4 copii, la întâlnirea cu Donald Trump şi Elon Musk

13:40

Robert Niţă a atacat arbitrajul după FCSB – Rapid 3-3. Fostul atacant al giuleştenilor susţine că roş-albaştrii au fost ajutaţi de arbitrajul lui Horaţiu Feşnic. Mai mult, Niţă spune că acesta este şi „meritul” lui Mihai Stoica. „N-au putut nici cu om în plus, nici cu arbitrul. I-a împins arbitrul. Maniera de arbitraj a fost […] The post Atac brutal după FCSB – Rapid 3-3: „I-a impins arbitrul. A fost ca pe vremea lui Jean Pădureanu. D-aia e Meme cel mai bun conducător” appeared first on Antena Sport.