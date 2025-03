Răspunsul incredibil dat de Kylian Mbappe, când a fost întrebat dacă i-ar strânge mâna fostului său preşedinte de la PSG

15:10

Marius Şumudică şi-a atras noi antipatii după FCSB-Rapid 3-3. Asta pentru că la finalul meciului i-a transmis un mesaj absolut incredibil lui Elias Charalambous. „Azi am jucat pentru CFR, azi ai pierdut titlul", i-ar fi spus tehnicianul giuleştenilor omologului său de la FCSB. Comportamentul lui Şumudică a fost sancţionat dur de către Alexandru Bourceanu, fostul căpitan