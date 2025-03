Mihai Stoica a anunţat ce jucător de la FCSB nu va lipsi din echipa de start: „Va juca mult de acum încolo!”

18:30

Echipa Winnipeg Jets, liderul Conferinţei de Vest, a învins în deplasare, cu scorul de 3-2, după prelungiri, formaţia Seattle Kraken, duminică seara, în Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL). Franciza canadiană a marcat golul victoriei în minutul 1:47 din „overtime", prin Dylan Samberg, şi are cel mai mare număr de puncte acumulate (98)