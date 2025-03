Gigi Becali a făcut praf un jucător de la Rapid: ”Şi eu sunt mai bun ca el!”

20:00

Claudiu Tudor, preșdintele clubului Petrolul, a spus când va fi anunțat numele antrenorului care îl va înlocui pe Adrian Mutu. Acesta a făcut anunțul la scurt timp după ce clubul a emis un comunicat oficial, după plecarea „briliantului". Adrian Mutu s-a despărțit de Petrolul după doar 10 meciuri în care a stat pe banca „lupilor".