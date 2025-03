Virgil van Dijk şi-a făcut toate calculele pentru titlu! Ştie de ce mai are nevoie Liverpool

20:00

Ryan Giggs a avut o relaţie cu soţia fratelui său. Fostul star de la Manchester United i-a plătit fratelui său, Rhodri, 1 milion de lire sterline pentru a „stinge scandalul". Rhodri Giggs şi-a refăcut viaţa după ce soţia lui, Natasha, l-a înşelat chiar cu fratele lui, celebrul Ryan Giggs. Rhodri Giggs are acum doi copii