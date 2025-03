America nu poate fi în siguranță dacă Europa este nesigură

17:30

Prețul aurului a depășit pragul psihologic de 3 000 de dolari pe uncie, deoarece incertitudinile geopolitice și economice au determinat investitorii să se îndrepte către acest activ de refugiu. Aurul spot a atins vineri un nivel record de 3 004,86 dolari pe uncie, marcând al treisprezecelea maxim istoric în acest an, potrivit Reuters. Cotațiile au […]