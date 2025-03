Marius Marin a spus care sunt marile atuuri ale naţionalei în preliminariile World Cup 2026!

22:00

Anglia ar putea trimite 11 echipe în cupele europene, în sezonul viitor. Câştigarea Cupei Ligii engleze de către echipa Newcastle United ar putea însemna ca până la unsprezece echipe din Premier League să participe în sezonul viitor al cupelor europene de fotbal, potrivit DPA. În mod obişnuit, Anglia are patru echipe în Liga Campionilor, două […]