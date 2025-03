Albena, stațiunea familiilor cu copii

11:50

Statele UE pot începe să își dezvolte sistemele IT, în pregătirea transportului de marfă fără documente pe hârtie, după ce primele acte privind implementarea Regulamentului eFTI au intrat în vigoare, la începutul acestui an. Primele acte privind implementarea eFTI precizează cum ar trebui proiectate sistemele IT, ce vor permite autorităților naționale verificarea respectării Regulamentului, și […] The post DIGITALIZARE. Primul pas spre implementarea Regulamentului eFTI appeared first on ZIUA CARGO.