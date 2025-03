Jocul Georgiei Meloni: sprijin pentru Ucraina, apropiere de Trump, apărare europeană

11:00

A fost cutremur, luni dimineață, 17 martie, în România. Specialiștii au anunțat că seismul s-a produs în zona Vrancea. Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs luni dimineață, la ora 7:33, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, la adâncimea de 21,7 kilometri, potrivit informațiilor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Cutremurul […] The post A fost cutremur, luni dimineață, în România. Ce magnitudine a avut seismul din 17 martie first appeared on Ziarul National.