Avertisment dur al lui Ilie Năstase! Urmează clipe grele pentru România: „O să avem copii bolnavi” + Spre cine arată cu degetul

09:50

Scriam în articolul de ieri că ”Marele Regizor a fost darnic cu noi: ne-a dăruit o cursă palpitantă, la limita fluturării steagului roșu”. De ce? În primul rând, pentru că a plouat. Căderile de apă în această perioadă nu sunt caracteristice zonei, din punct de vedere statistic. Nu a mai plouat de 15 ani în […] The post La Melbourne am avut ploaia perfectă. Analiza lui Adrian Georgescu, după cursa „nebună” din Australia appeared first on Antena Sport.