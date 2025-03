Sondaj Sociopol: Surpriză de proporții la prezidențiale. Cine urcă pe locul doi și ar putea intra în finală

19:20

Campionul olimpic la nataţie David Popovici a fost desemnat, marţi, sportivului anului 2024 la Gala Sportului Românesc, organizată de Agenţia Naţională pentru Sport. Sportiva anului a fost desemnată canotoarea Simona Radiş. „Mulţumesc mult. A trecut ceva vreme de la ultimul concurs, de când nu am mai vorbit. Mulţumesc pentru premiu. Profit de ocazie, pentru că […] Articolul David Popovici, desemnat sportivului anului la Gala Sportului Românesc: Am învăţat multe și când am pierdut apare prima dată în PS News.