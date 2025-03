„Să se distreze, să facă copii”. Ilie Năstase, mesaj spumos despre Simona Halep. Marea campioană tocmai a spus adio tenisului

11:00

Kylian Mbappe a oferit un răspuns incredibil, atunci când a fost întrebat dacă i-ar strânge mâna fostului său patron de la PSG, Nasser Al-Khelaifi. Starul francez a oferit un amplu interviu în presa din Franţa şi a vorbit despre procesul său cu PSG. Acesta a afirmat că litigiul financiar „se va rezolva" curând a precizat […]