Incendiu la o secție a Spitalului de Psihiatrie Alexandru Obregia. 39 de persoane s-au autoevacuat

08:40

Casa Albă l-a criticat pe europarlamentarul francez Raphaël Glucksmann, care le-a cerut americanilor să dea înapoi Statuia Libertății, afirmând că datorită Statelor Unite francezii nu vorbesc germană. „Numai datorită Statelor Unite ale Americii francezii nu vorbesc germană astăzi, așa că ar trebui să fie foarte recunoscători țării noastre mărețe”, a declarat într-o conferință de presă … The post Casa Albă nu vrea să dea Statuia Libertății înapoi: „Datorită Statelor Unite, francezii nu vorbesc astăzi germana” (Video) appeared first on spotmedia.ro.