Gabriela Ruse, în mare formă! S-a calificat în turul secund de la Miami. A avut nevoie de set decisiv

12:20

Mehmet Topal a revenit pe banca Petrolului şi îl va înlocui pe Adrian Mutu. Tehnicianul turc îi va prelua din nou pe „lupi", după ce i-a pregătit şi în prima parte a sezonului. Adrian Mutu şi-a reziliat contractul cu Petrolul, după trei luni şi jumătate petrecute pe banca formaţiei din Ploieşti. Mehmet Topal a revenit