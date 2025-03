5 gadgets de la Kaufland (19.03 – 25.03.2025)

18:10

Am ales câteva produse din catalogul curent al LIDL ce a intrat dis-de-dimineață la nivel național. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Bec decorativ solar Am avut becuri solare precum cele de mai sus și au rezistat câțiva ani buni. Culmea este că în urmă cu 5 – 6 ani, tot 10 lei am plătit pe […]