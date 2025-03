Rusia şi Ucraina se acuză reciproc de tentative de atac transfrontalier

03:10

Aveți sub ochi textul cu numărul 600 de când am început să public, în fiecare miercuri, în acest colț de ziar. Au trecut doisprezece ani și nu am lipsit niciodată de la întâlnirea cu cititorii mei, chiar dacă de câteva ori am mai reluat texte mai vechi reprezentative, pe care le-am integrat, cu ghilimele, într-o postare nouă. Nu simt că ar fi un moment de evaluare, dar cred că ar fi potrivit să spun ce m-a mânat pe mine în luptă. Articolul Istoriografii populare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.