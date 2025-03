Numărul copacilor din Sectorul 4 se triplează!

13:20

Vești deloc îmbucurătoare pentru locuitorii a câtorva sute de blocuri din București, pe măsură ce meteorologii au anunțat o răcire semnificativă a vremii. Și asta pentru că, pe durata în care se vor face lucrări la sistemul de termoficare din Capitală, la robinetele din apartamentele aflate în blocuri de pe raza mai multor sectoare din […] The post Sute de blocuri din Capitală, fără apă caldă. Lista zonelor în care se vor face lucrări la sistemul de termoficare first appeared on Ziarul National.