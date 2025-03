Rapid a anunţat prima lovitură pe piaţa transferurilor din vară: „Pot să confirm! Urmează să vină la noi”

12:50

Basarab Panduru a făcut praf un jucător de la FCSB. Fostul internaţional l-a criticat pe Joyskim Dawa pentru prestaţia din derby-ul cu Rapid. FCSB a primit 3 goluri de la Rapid, iar Gigi Becali a spus că greşelile din apărarea au fost din cauza oboselii. Panduru l-a contrazis şi a dat exemplul unei greşeli comise