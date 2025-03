Cât au costat zborurile lui Iohannis în cele două mandate. Administrația Prezidențială a desecretizat cheltuielile cu deplasările externe

13:50

Stăm grămadă în Piața Chibrit și vociferăm în draci, care mai de care mai cu moț. Oamenii planetei mor pe capete în inima unor utopii ridicole şi periculoase. Lumea citește în draci cartea mileniului, Omul Vălurit. Miroase a rânced, a cadavre şi a praf de puşcă. Nimeni nu mai crede în deux ex machina. Sistemul […]