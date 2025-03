Gigi Becali a dezvăluit cine e fotbalistul de laFCSB care a câştigat 800.000 de euro în acest sezon: „Bă, nu vreau să pleci! Mă ascultă”

15:40

Virgil van Dijk şi-a făcut toate calculele pentru titlu. Fundaşul a limitat sezonul echipei Liverpool la cinci victorii suplimentare și și-a avertizat coechipierii că trebuie să fie pregătiți să sufere în cursa pentru un nou titlu în Premier League. Înfrângerea suferită duminică de Liverpool în finala Cupei Ligii engleze, în fața formației Newcastle United (1-2), […]