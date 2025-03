Cine va arbitra partida România – Bosnia. Ce s-a întâmplat la ultimul meci în care „centralul” i-a arbitrat pe „tricolori”

17:10

Cei de la FRF tocmai au anunţat când vor avea loc sferturile de finală ale Cupei României. Câştigătoarea celei de-a doua competiţii interne are rezervat un loc în preliminariile Europa League din sezonul viitor. Va fi o bătălie tare între CFR Cluj, Universitatea Craiova şi Rapid. Rapidul lui Marius Şumudică are cel mai lejer culoar.