Maratonul Bach dă o nouă viață orgii baroce Hahn la Cluj-Napoca

Luna martie a început cu mai multe evenimente deosebite, în special în Cluj-Napoca. Weekend-ul 14-16 martie se anunță a fi unul încărcat pe plan artistic și cultural. Visuali Italiane – festival de filme din cinematografia contemporană a Italiei la Cinema Victoria. Programul filmelor și bilete aici. Da Vinci, The Immersive Show – O călătorie prin mintea […]